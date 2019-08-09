В Вольске мотоциклист сбил ДПСника люлькой и подался в бега

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-09T16:05:07+03:00

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В Вольске Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту применения местным жителем насилия к полицейскому.

- Предполагается, что экипаж ДПС был на патруле в селе Верхняя Чернавка. В темноте к инспекторам начал приближаться транспорт с выключенной фарой. Оказалось, что это был мотоцикл «Урал» с 42-летним местным жителем за рулем. Увидев правоохранителей, он ударил по газам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Проезжая мимо, рецидивист задел одного из ДПСников люлькой, из-за чего тот упал.

Полицейские бросились в погоню, а злоумышленник слез со своего двухколесного коня и предпочел спастись бегством.

Его все равно догнали и отправили в отделение, где составили протокол за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

После всего этого мужчина подался в бега, его сейчас ищут.

По окончанию проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU