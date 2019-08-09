2019-08-09T16:05:07+03:00
Происшествия

В Вольске мотоциклист сбил ДПСника люлькой и подался в бега

Следователи проводят проверку по данному факту
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту применения местным жителем насилия к полицейскому.

- Предполагается, что экипаж ДПС был на патруле в селе Верхняя Чернавка. В темноте к инспекторам начал приближаться транспорт с выключенной фарой. Оказалось, что это был мотоцикл «Урал» с 42-летним местным жителем за рулем. Увидев правоохранителей, он ударил по газам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Проезжая мимо, рецидивист задел одного из ДПСников люлькой, из-за чего тот упал.

Полицейские бросились в погоню, а злоумышленник слез со своего двухколесного коня и предпочел спастись бегством.

Его все равно догнали и отправили в отделение, где составили протокол за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

После всего этого мужчина подался в бега, его сейчас ищут.

По окончанию проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове на большой скорости перевернулась иномарка
В Саратове три водителя отсидели десять суток за пьяную езду
В Саратовской области появятся семена из Франции и Израиля
В Саратове ночью будут асфальтировать улицу Кутякова и 2-й Детский проезд
Саратовцы отметят 205-летие со дня рождения Михаила Лермонтова
В Саратовской области увеличили прожиточный минимум
В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство для уколов животным
Николай Панков предложил строителям работать под лозунгом «Чтоб дом стоял, и люди жили»
Дольщики домов Абасова в Саратове не хотят ждать окончания строительства
Гостей фестиваля «Палитра ремесел» ждет сеновал, яхта и модное «Селфи-360»
Саратовцы побывали в цветочной стране
Саратовцы бесплатно попробуют сладости
Саратовские чиновники выявили массу нарушений в четырех маршрутках
В колонии под Саратовом заключенные торговали мягкими игрушками
Саратовская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по снижению коммуналки
Три человека погибли при пожаре на битумовозе в Саратове
Саратовские предприятия за год получили прибыль 22,8 млрд рублей
Саратовских строителей поздравили первые лица области
Престарелый отец получил 13 лет колонии за развращение трехлетней дочери в Саратове