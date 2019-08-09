2019-08-09T16:02:48+03:00
Общество

Дольщики домов Абасова в Саратове не хотят ждать окончания строительства

Люди просят денежной компенсации
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области сегодня, 9 августа проходит очередное совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Участники мероприятия обсуждают ситуацию с домами компаний Алексея Абасова: ЖСК «Нагорный», ООО «Миал Девелопмент», ООО «Град-С», ООО «Град-Инвест» и ООО «Строительные системы».

По словам главы Саратова Михаила Исаева, уровень готовности четырех домов «Миал-Девелопмент» достаточно низкая, до 30% существует несколько вариантов развития ситуации, но все они связаны с работой через Дом.РФ. При этом дом на 4-м Чернышевском проезде находится в нулевой стадии — там имеется только котлован и для достройки требуется порядка 300 млн рублей.

Вице-губернатор Алескандр Стрелюхин считает, что нужно уже сейчас начинать действовать самостоятельно, пока нет ясности, какое решение примет правительство России. По словам депутат областной думы Леонида Писного, уже сейчас можно налаживать коммуникации, транспортную сеть.

Сами дольщики просят компенсации — многие не готовы ждать окончания строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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