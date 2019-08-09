2019-08-09T15:52:53+03:00
Общество

Гостей фестиваля «Палитра ремесел» ждет сеновал, яхта и модное «Селфи-360»

Екатерина Семенова
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16-18 августа в Саратове пройдет межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Организатором выступает АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке Торгово-промышленной палаты региона, министерства экономического развития и администрации Саратова.

В эти городские выходные гости фестиваля смогут выбрать занятие и развлечение на любой вкус. Вашему вниманию будет представлена ярмарка изделий ручной работы от 300 мастеров из 18 регионов страны и ближнего зарубежья, зоны традиционных ремесел и инновационных технологий, вечерние киносеансы, концерты, фудкорты и многое другое. Площадки расположатся на ул. Волжской до ул.Октябрьской и на ул.Октябрьской до набережной. Помимо ярмарки в течение трех дней для вас будет работать галерея художников, пройдет 12 модных показов саратовских дизайнеров, ежедневно с 11 до 20 часов будет открыт «городок мастер-классов», где вас научат разным вилам ремесла: от традиционного лаптеплетения до живописи и работы на 3D-принтере (всего более 50 направлений).

Самая многочисленная делегация участников фестиваля приедет в Саратов из Пензы. Их мастера привезут на творческий праздник керамику, изделия из дерева, декупаж, текстиль.

Традиционные изделия народно-художественных промыслов и ремесел покажут жители Волгограда, Уфы, Самары, Сызрани, Казани, Тулы, Саранска, Уральска и многих других.

В этом году организаторы и партнеры фестиваля обещают гостям яркие промо-акции, розыгрыши, сюрпризы и оригинальные фотозоны: русская печь, сеновал, парусная яхта, «живая» картина.

Генеральный информационный партнер фестиваля телеканал СТС приглашает всех желающих 18 августа к 15 часам на площадь Чернышевского (около входа в Липки), где вас будут ждать конкурсы и викторины с призами, раздача шаров и интерактив «Селфи 360» - увлекательный аттракцион, который помимо положительных эмоций подарит вам эксклюзивные видео для соцсетей.

За информацией о программе фестиваля, его участниках и расписании мастер-классов вы можете следить на официальной страничке мероприятия ВКонтакте и на сайте Палаты ремесел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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