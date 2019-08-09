Николай Панков предложил строителям работать под лозунгом «Чтоб дом стоял, и люди жили»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-09T16:04:46+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» назвал «горькими, но справедливыми» слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о работе саратовских строителей.

- Горькие, но справедливые слова сказал Володин на торжестве накануне Дня строителя. Если не будем развивать опыт уважаемых ветеранов отрасли, далеко не уйдем. Так что, дорогие строители, давайте вместе решать большие задачи. И давайте немного сменим лозунги — с «Чтобы дом стоял, и деньги были», на «Чтобы дом стоял, и люди жили».

А сегодня мы видим, что дома строятся без дорог, дворов, садиков и школ. В то время как наши соседи строят полностью благоустроенные микрорайоны, где есть все необходимое для людей. С саратовскими строителями ездил в Пензу, видели, что там совсем другой подход. Не говоря уже о Москве, Казани, Белгороде. И землю там предоставляют с торгов, этот важный ресурс для развития городов используется эффективно. Не уходит незаконно в частные руки, порождая долгострои и обманутых дольщиков.

Строители слушали внимательно, соглашались. Но главное не согласие, а чтобы были сделаны выводы. Чтобы в будущем не было обманутых дольщиков или тех, кто купил одни стены в бетонном муравейнике без двора и детсада. И не знает, как добираться на работу, и где гулять с детьми. Системная работа нужна — власти с застройщиками. Знать и работать с каждым! Не допускать к важным проектам тех, у кого нет опыта, или каких-то махинаторов. А контроль за соблюдением законности — ужесточить. Где средства СРО? Исчезли, а застройщикам и дольщикам остались только проблемы. Кого-то наказали за это? Нет. Вопрос к правоохранительным органам. Нужно и поднимать общественный контроль, и перенимать новые технологии, новые методы.

Впереди область ждет строительство школ, детсадов, учреждений здравоохранения, спортивных объектов и так далее. В том числе по проекту спикера. Чтобы все они были построены в срок и долго служили людям, выводы надо сделать прямо сейчас. И работать не только на карман, а в первую очередь для людей, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU