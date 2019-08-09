2019-08-09T15:40:08+03:00
Общество

Саратовские чиновники выявили массу нарушений в четырех маршрутках

Недовольство вызвали пыль и проблемы с оплатой
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 августа, представители Общественной палаты Саратова и сотрудники МКУ «Транспортное управление» проверили несколько маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, автобус № 90 не оборудован системой безналичной оплаты, билеты водители не выдают.

Автобусы № 2Д вызвали нарекания грязным салоном и такими же проблемами с оплатой.

На маршрутах № 52 и № 94 водители и салоны порадовали делегацию.. Однако перевозчиком было заявлено, что 8 и 5 автобусов данных маршрутов соответственно оборудованы терминалами безналичной оплаты, но, по словам водителей, терминалы отсутствуют на всем маршруте.

Водитель маршрутки №89 увидел на конечной остановке проверяющих и помчался прочь. Следующий за ним транспорт этого же номера решил вообще не заезжать, а мужчина за рулем ответил, что на самом деле едет домой, а не работает.

Маршрут №75 нареканий не вызвал.

Подготовлены требования об устранении нарушений в адрес перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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