Саратовские предприятия за год получили прибыль 22,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-09T15:09:33+03:00

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В 2018 году саратовские предприятия сработали с прибылью.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, общая прибыль, без субъектов малого предпринимательства, составила 22,8 млрд рублей.

Наибольшую прибыль показали предприятия по добыче полезных ископаемых. Прибыль сформировалась у организаций по производству химических веществ, а также по обеспечению кондиционированным воздухом.

В убыток сработали фирмы по работе с недвижимостью и металлурги.

ИСТОЧНИК KP.RU