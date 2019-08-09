Саратовских строителей поздравили первые лица области

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-09T14:35:36+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время торжественного мероприятия в честь Дня строителя присоединился к поздравлениям, которые ранее произнес председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Кроме того, глава региона также затронул проблему обманутых дольщиков и ситуацию с застройкой микрорайонов. Обо всем этом говорил и Володин.

По словам Радаева, необходимо набираться опыта в комплексной застройке, а также решать ситуацию с проблемными домами.

Депутат Госдумы Николай Панков заявил, что гордится тем, что сейчас находится в окружении строителей — тех, кто создавал и создает историю.

- Горжусь ветеранами, которые строили дом, улицу, город, область. Это прекрасная профессия и прекрасные люди, — поздравил представителей отрасли Панков.

Он напомнил о недавнем визите саратовской делегации в Пензу для приобретения нового опыта в застройке и благоустройстве. Поездка состоялась по инициативе Вячеслава Володина, участие в ней приняли 13 организаций.

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что в городе за последнее десятилетие появились десятки новых микрорайонов. По его словам, на встречах с населением часто звучит критика в адрес власти, поэтому необходимо реализовывать самые прогрессивные идеи при строительстве.

Празднование Дня строителя завершилось торжественным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU