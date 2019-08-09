АО «Управление отходами» сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2015

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-09T14:06:32+03:00

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Компания «Управление отходами» получила сертификат соответствия единому европейскому стандарту. В результате надзорного аудита саратовский филиал в числе других филиалов компании подтвердил свое соответствие стандарту ISO 9001:2015.

Аудит прошли все концессионные объекты Саратовской области. При выборе подразделений аудиторы руководствовались методом случайной выборки, результатами предыдущего аудита и связью подразделения с областью действия стандартов. По результатам аудита были сформулированы выводы и рекомендации для развития отрасли и услуг.

- Мы являемся филиалом крупной компании, которая работает по европейским стандартам. Проведенный аудит был добровольным, и проверка позволила в очередной раз убедиться в том, что внедренная система менеджмента работает в соответствии с установленными стандартами. Об объективности оценки говорит то, что сертификат выдается независимым экспертом – системой добровольной сертификации «Единый стандарт», — пояснил и. о. директора саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Полученный компанией документ удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к созданию и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001:2015. Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента выдаются на три года и подтверждаются один раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU