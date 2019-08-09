2019-08-09T14:05:19+03:00
Происшествия

Престарелый отец получил 13 лет колонии за развращение трехлетней дочери в Саратове

Мужчина подвергал ребенка сексуальным домогательствам четыре года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор педофилу-пенсионеру.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 64-летний мужчина четыре года развращал свою малолетнюю дочь.

Установлено, что гражданин с июня 2013 по декабрь 2017 года совершал сексуальные действия в отношении своей дочери 2010 года рождения.

В возрасте восьми лет девочка рассказала обо всем своей сестре, которая старше ее на 14 лет, а та сообщила матери.

Мужчина свою вину не признал, но ряд экспертиз подтвердил, что отец действительно подвергал девочку сексуальным домогательствам.

Суд отправил гражданина на 13 лет в колонию строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове на большой скорости перевернулась иномарка
В Саратове три водителя отсидели десять суток за пьяную езду
В Саратовской области появятся семена из Франции и Израиля
В Саратове ночью будут асфальтировать улицу Кутякова и 2-й Детский проезд
Саратовцы отметят 205-летие со дня рождения Михаила Лермонтова
В Саратовской области увеличили прожиточный минимум
В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство для уколов животным
В Вольске мотоциклист сбил ДПСника люлькой и подался в бега
Николай Панков предложил строителям работать под лозунгом «Чтоб дом стоял, и люди жили»
Дольщики домов Абасова в Саратове не хотят ждать окончания строительства
Гостей фестиваля «Палитра ремесел» ждет сеновал, яхта и модное «Селфи-360»
Саратовцы побывали в цветочной стране
Саратовцы бесплатно попробуют сладости
Саратовские чиновники выявили массу нарушений в четырех маршрутках
В колонии под Саратовом заключенные торговали мягкими игрушками
Саратовская прокуратура закрыла сайты с лайфхаком по снижению коммуналки
Три человека погибли при пожаре на битумовозе в Саратове
Саратовские предприятия за год получили прибыль 22,8 млрд рублей
Саратовских строителей поздравили первые лица области