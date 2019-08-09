Престарелый отец получил 13 лет колонии за развращение трехлетней дочери в Саратове

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-09T14:05:19+03:00

Мужчина подвергал ребенка сексуальным домогательствам четыре года

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор педофилу-пенсионеру.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 64-летний мужчина четыре года развращал свою малолетнюю дочь.

Установлено, что гражданин с июня 2013 по декабрь 2017 года совершал сексуальные действия в отношении своей дочери 2010 года рождения.

В возрасте восьми лет девочка рассказала обо всем своей сестре, которая старше ее на 14 лет, а та сообщила матери.

Мужчина свою вину не признал, но ряд экспертиз подтвердил, что отец действительно подвергал девочку сексуальным домогательствам.

Суд отправил гражданина на 13 лет в колонию строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU