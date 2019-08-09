Престарелый отец получил 13 лет колонии за развращение трехлетней дочери в Саратове
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор педофилу-пенсионеру.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 64-летний мужчина четыре года развращал свою малолетнюю дочь.
Установлено, что гражданин с июня 2013 по декабрь 2017 года совершал сексуальные действия в отношении своей дочери 2010 года рождения.
В возрасте восьми лет девочка рассказала обо всем своей сестре, которая старше ее на 14 лет, а та сообщила матери.
Мужчина свою вину не признал, но ряд экспертиз подтвердил, что отец действительно подвергал девочку сексуальным домогательствам.
Суд отправил гражданина на 13 лет в колонию строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU