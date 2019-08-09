Выходные у саратовцев пройдут с ливнями и ветром

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-09T13:13:15+03:00

В понедельник и вторник ночью столбик термометра опустится до +5…+10 градусов

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В выходные, 10 и 11 августа, жителей Саратовской области ждет плохая погода — дожди и ветер.

- В субботу и воскресенье пройдут ливни в большинстве районов региона. Осадки начнутся с Правобережья, перейдут в центральную часть и на Левый берег Волги. Также местами будет гроза, при которой шквалистый ветер поднимется до 14-19 м/с. Также после обеда 10 августа в восточных районах Левобережья — порывы 18-23 м/с, возможен град, — сообщила «КП-Саратов» замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Она отметила, что ухудшение погоды связано с очередным циклоном, который пройдет через районы Средней Волги. В Саратовскую область нагрянут атмосферные фронты.

Сегодня ночью, с пятницы на субботу, обещают температуру на отметке +16…+21 градус, а завтра днем — +17…+22, и только на востоке и юго-востоке региона будет +25…+30.

- Такие контрасты на территории области являются основанием для усиления ветра. Утром в воскресенье ветер юго-западного направления начнет разворачиваться на северо-западное направление, что приведет к еще большей прохладе, — сообщила Цветайло.

В воскресенье температура воздуха тоже не радует. Ночью будет от 12 до 17 градусов тепла, а днем — +17…+22. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с и усилением до 14-19 м/с.

В ночь на понедельник и вовсе похолодает — +5…+10 градусов, однако днем будет повышение — +18…+23, во вторник ночью столбик термометра также останется на отметке 5-10 градусов, но в светлое время суток разжарится до +19…+24.

ИСТОЧНИК KP.RU