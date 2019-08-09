2019-08-09T13:46:07+03:00
Общество

«Дорстрой»: Липы на Астраханской гибнут от стресса

В администрации не согласились с мнением ландшафтного специалиста, что деревья высажены неправильно
Екатерина Семенова
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В администрации Саратова прокомментировали информацию о гибели лип из-за нарушений правил высадки.

- Возможная причина ухудшения состояния деревьев сейчас — стресс, сказываются условия окружающей среды, — считают в МБУ «Дорстрой».

При этом отмечается, что высадка лип на Астраханской и Симбирской проходила «с соблюдением всех норм и правил».

Состояние крупномеров регулярно проверяется, деревья подкармливают минеральными удобрениями, обрабатывают антистрессовыми препаратами и стимуляторами корнеобразования. Полив производится по мере необходимости.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о выводах руководителя ландшафтной организации Ольги Колесниченко, которая заявила, что липы были высажены слишком глубоко, поэтому и начали засыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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