«Дорстрой»: Липы на Астраханской гибнут от стресса
В администрации Саратова прокомментировали информацию о гибели лип из-за нарушений правил высадки.
- Возможная причина ухудшения состояния деревьев сейчас — стресс, сказываются условия окружающей среды, — считают в МБУ «Дорстрой».
При этом отмечается, что высадка лип на Астраханской и Симбирской проходила «с соблюдением всех норм и правил».
Состояние крупномеров регулярно проверяется, деревья подкармливают минеральными удобрениями, обрабатывают антистрессовыми препаратами и стимуляторами корнеобразования. Полив производится по мере необходимости.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о выводах руководителя ландшафтной организации Ольги Колесниченко, которая заявила, что липы были высажены слишком глубоко, поэтому и начали засыхать.
ИСТОЧНИК KP.RU