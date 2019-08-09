Володин на Дне строителя раскритиковал подход властей Саратова к застройке микрорайонов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-09T13:39:29+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня торжественно отмечают День строителя. Участие в праздничном мероприятии принял председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках визита в наш регион.

- Я вижу тех, кто, начиная свой путь от бригадира и мастера, возглавил строительные управления и передал работающие организации другому поколению. Каждый праздник — это повод подвести итоги. Как вы понимаете, если мы не будем развивать технологии — далеко не уедем, — отметил Володин в своем приветственном слове.

Он напомнил, что раньше Саратовская область стремилась к конкуренции, перенятию положительного опыта других регионов, но сейчас преимущества утрачены. Вячеслав Володин привел ряд негативных примеров, когда жилые дома строятся буквально в поле, без дорог, коммуникаций, социальной инфраструктуры.

Кроме того, он остановился на проблеме обманутых дольщиков, напомнив, что остаются еще около тысячи семей, которые платят ипотеку, залезли в долги и до сих пор ждут своих квартир. При этом Вячеслав Володин не согласен с утверждением, что вина лежит на людях, которые сами сделали выбор в пользу недобросовестного застройщика.

- Но кто выделял по 16 участков организации, у которой нет ничего за душой, нет опыта в строительстве? Власть за это ответственна, — уверен Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU