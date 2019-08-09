Володин на Дне строителя раскритиковал подход властей Саратова к застройке микрорайонов
В правительстве Саратовской области сегодня торжественно отмечают День строителя. Участие в праздничном мероприятии принял председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках визита в наш регион.
- Я вижу тех, кто, начиная свой путь от бригадира и мастера, возглавил строительные управления и передал работающие организации другому поколению. Каждый праздник — это повод подвести итоги. Как вы понимаете, если мы не будем развивать технологии — далеко не уедем, — отметил Володин в своем приветственном слове.
Он напомнил, что раньше Саратовская область стремилась к конкуренции, перенятию положительного опыта других регионов, но сейчас преимущества утрачены. Вячеслав Володин привел ряд негативных примеров, когда жилые дома строятся буквально в поле, без дорог, коммуникаций, социальной инфраструктуры.
Кроме того, он остановился на проблеме обманутых дольщиков, напомнив, что остаются еще около тысячи семей, которые платят ипотеку, залезли в долги и до сих пор ждут своих квартир. При этом Вячеслав Володин не согласен с утверждением, что вина лежит на людях, которые сами сделали выбор в пользу недобросовестного застройщика.
- Но кто выделял по 16 участков организации, у которой нет ничего за душой, нет опыта в строительстве? Власть за это ответственна, — уверен Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU