В Саратовской области к вечеру ухудшится погода

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-09T13:01:00+03:00

Это связано с продвижением циклона через районы Средней Волги

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В Саратовской области до вечера сегодняшнего дня, 9 августа, ухудшится погода. Об этом «КП-Саратов» сообщила замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло.

- Оно связано с продвижением циклона через районы Средней Волги, по Саратовской области пройдут атмосферные фронты, — отметила Цветайло.

Сегодня ночью обещают температуру на отметке +16…+21 градус, а завтра днем — +17…+22, и только на востоке и юго-востоке региона будет +25…+30.

Напомним, мэрия Саратова вчера, 8 августа, предупреждала об ухудшении погодных условий. Возможны порывы юго-западного ветра до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU