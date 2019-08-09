2019-08-09T12:33:07+03:00
Общество

Спортплощадка в студгородке Саратова может появиться к октябрю

Вячеслав Володин посетил будущий объект
Дарья Вострикова
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Во время осмотра территории будущей спортплощадки в студгородке в Саратове председатель Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался возможными сроками ввода объекта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава города Михаил Исаев ответил, что на вынос коммуникаций потребуется около трех недель.

- То есть в сентябре все подготовите, а к октябрю сделаете? Можно будет спартакиаду провести? — предположил Вячеслав Володин.

При этом он пристыдил ректоров вузов, за то, что они не могут организовать спортплощадку. В качестве положительного примера он привел губернатора Радаева, при поддержке которого достраивается аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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