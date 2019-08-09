2019-08-09T12:18:39+03:00
Общество

Николай Панков: Для Володина жизнь и быт студентов первичны

Ольга Симонова
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Для Вячеслава Володина жизнь и быт студентов первичны. И спрашивать спикер будет со всех, кто за это отвечает, одинаково, невзирая на ранги. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Государственной думы Николай Панков.

- Володин как всегда. Ушел от запланированного маршрута. Зашел во двор общежитий СГУ, Эконома. Пригласил ректоров и губернатора, просто пристыдил их за бездеятельность. По содержанию общежитий. Они слушали, были не рады такому походу Володина в народ. Они не знают или забыли, что Володину жизнь и быт студентов первичен. И спрос одинаков, неважно, кто в каком ранге за это отвечает. Мне поручено дать предложения, нет, не по смене ректоров. Возможно, это будет чуть позже. Обижаться не надо, спикер все сказал правильно. Ректора не занимаются. А предложение спикера сделать ледовую арену — это фурор и укор ректорам, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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