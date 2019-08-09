Porsche с тремя детьми и водителем без прав врезался в Lada Kalina под Саратовом
Пострадал шофер отечественного авто
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Под Саратовом столкнулись Lada Kalina и Porsche.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась в районе поселка Ивановский на Волгоградской трассе.
Известно, что в отечественном авто ехали три человека, в том числе ребенок. Трое детей находились в салоне иномарки.
Пострадал 67-летний водитель Lada Kalina.
Кроме того, сообщается, что шофер, находившийся за рулем Porsche, был лишен прав.
ИСТОЧНИК KP.RU