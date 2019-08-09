2019-08-09T11:59:41+03:00
Происшествия

Porsche с тремя детьми и водителем без прав врезался в Lada Kalina под Саратовом

Пострадал шофер отечественного авто
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Под Саратовом столкнулись Lada Kalina и Porsche.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась в районе поселка Ивановский на Волгоградской трассе.

Известно, что в отечественном авто ехали три человека, в том числе ребенок. Трое детей находились в салоне иномарки.

Пострадал 67-летний водитель Lada Kalina.

Кроме того, сообщается, что шофер, находившийся за рулем Porsche, был лишен прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин на Дне строителя раскритиковал подход властей Саратова к застройке микрорайонов
В Саратовской области к вечеру ухудшится погода
Николай Панков: Для Володина жизнь и быт студентов первичны
Спортплощадка в студгородке Саратова может появиться к октябрю
До завтра не будет работать РЭО ГИБДД по Энгельсу
В Саратовской области ищут 61-летнего мужчину с усами
Пьяный спор о мировых проблемах в Саратове стал причиной убийства гостя
Спортплощадку в студгородке Саратова будут строить с учетом мнения детей
Саратовцы стали есть меньше булок с маслом
Трамвай протаранил легковушку на Астраханской
Молодой бомж украл из квартиры в Ершове деньги и инструменты
Водитель из Балакова «сел» на два года за сбитого насмерть мужчину
В перевернувшемся на саратовской трассе ВАЗе погиб мужчина
В Вольске таксист отдал неадеквату с ножом 700 рублей