2019-08-09T11:53:52+03:00
Общество

В Саратовской области ищут 61-летнего мужчину с усами

Владимир Гладенко пропал 5 августа
Ольга Симонова
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В Саратовской области ищут жителя поселка Нижняя Банновка Красноармейского района Владимира Гладенко.

- 61-летний мужчина пропал 5 августа, — сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Приметы Владимира Гладенко: рост 174 см, нормальное телосложение, седые волосы, усы.

Он одет, скорее всего, в серую рубашку, серые брюки или трико.

Если вы видели Владимира Гладенко, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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