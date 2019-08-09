В Саратовской области ищут 61-летнего мужчину с усами
Владимир Гладенко пропал 5 августа
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В Саратовской области ищут жителя поселка Нижняя Банновка Красноармейского района Владимира Гладенко.
- 61-летний мужчина пропал 5 августа, — сообщили добровольцы отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Приметы Владимира Гладенко: рост 174 см, нормальное телосложение, седые волосы, усы.
Он одет, скорее всего, в серую рубашку, серые брюки или трико.
Если вы видели Владимира Гладенко, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU