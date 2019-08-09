2019-08-09T11:57:54+03:00
Происшествия

Пьяный спор о мировых проблемах в Саратове стал причиной убийства гостя

Мужчины не сошлись во мнениях [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что 61-летний мужчина был в гостях у своего 34-летнего знакомого в квартире дома на Энтузиастов. Распивая алкоголь на кухне, они обсуждали глобальные проблемы и не сошлись во мнениях.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

В качества аргумента 61-летний гость использовал сковороду, которой стукнул оппонента по рукам. Хозяин квартиры в ответ нанес удар кулаком в лицо, а затем ножом в грудь и живот. Несмотря на то, что пострадавший отправился в ванную, чтобы смыть кровь, злоумышленник догнал его и еще два раза ударил ножом в спину.

Все это произошло на глазах девятилетнего сына хозяина квартиры.

После убийства 34-летний мужчина позвонил жене, которая сначала не поверила и попросила сына подтвердить сказанное. Потом она вызвала полицию и «скорую помощь». Медики констатировали смерть потерпевшего.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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