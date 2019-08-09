2019-08-09T11:38:16+03:00
Общество

Спортплощадку в студгородке Саратова будут строить с учетом мнения детей

Предложено обсудить проект с общественным советом
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил студгородок в Саратове, где осмотрел территорию, на которой планируется возвести современную спортплощадку.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин также пообщался с местными жителями и студентами, которые высказали ему свои пожелания не только о данном объекте, но и о возможности благоустройства в других районах Саратова.

Например, школьница из Аткарска считает, что новый студгородок мог бы появиться на месте аэропорта «Центральный». При этом предлагается оставить название на память. Вячеслав Володин похвалил идею.

На месте будущей спортплощадки на улице Шехурдина председатель ГД предложил обустроить зону для воркаута, тенниса. Также зимой тут можно будет заливать каток.

Председатель Госдумы подчеркнул, что на площадке обязательно должно быть освещение, скамейки для зрителей и запасных игроков, а также трибуны.

Депутат ГД Николай Панков предложил в ближайшую неделю пригласить для обсуждения общественный совет. Вячеслав Володин отметил, что обязательно необходимо выслушать мнение детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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