2019-08-09T11:29:17+03:00
Общество

Саратовцы стали есть меньше булок с маслом

Рацион питания жителей Саратовской области в 2018 году стал здоровее
Ольга Симонова
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Жители Саратовской области в 2018 году стали есть больше мяса, фруктов и пить молоко, а меньше — булок, масла и сахара.

О рационе питания населения региона «КП-Саратов» сообщили в Саратовстате. Для этого исследователи опросили примерно 770 семей.

Так, известно, что в 2018 году люди чаще едят полезные продукты, чем в 2017-м.

Например, судя по данным Саратовстата, в 2018 году каждый член семьи съел в среднем за месяц 8,4 кг хлеба и хлебных изделий, а это на 7% меньше, чем в 2017-м.

Также за прошлый снизилось количество употребления сахара и кондитерских изделий — гражданин стал есть примерно 3 кг сахара, а это на 6% меньше.

Растительное масло и другие жиры тоже не в фаворе у саратовцев. Их потребление за год снизилось на целых 18% и составило 900 граммов на человека.

Однако жители региона в 2018 году стали есть чаще полезную и здоровую пищу — потребление мяса и мясных продуктов увеличилось на 4%. В среднем гражданин ел 7,9 кг такой продукции в месяц.

Молочные продукты стали потреблять не сильно больше — увеличение произошло всего на 0,5% и составило 22,4 кг на человека.

На 3,5% за 2018 год увеличилось количество съедаемых фруктов и ягод — их житель области в среднем ел по 5,9 кг каждый месяц.

На прежнем уровне осталось потребление яиц. В 2017 и 2018 годах каждый член семьи съел примерно по 22 яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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