2019-08-09T11:06:41+03:00
Происшествия

Молодой бомж украл из квартиры в Ершове деньги и инструменты

Ранее 24-летний парень уже отбывал несколько сроков за кражи и мошенничество
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершовском районе Саратовской области вчера, 8 августа, полиция нашла похитителя денег и инструментов.

- 59-летний мужчина тем же утром заявил в отдел, что кто-то в период с 31 июля по 2 августа вынес из его квартиры 12,5 тыс. рублей, шуруповерт, три болгарки и сварочный аппарат, тем самым нанеся ущерб на 32,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители в ходе розыска задержали 24-летнего бомжа, ранее уже отбывавшего сроки за кражи и мошенничество.

Мужчина во всем признался. В отношении него возбудили очередное уголовное дело и частично изъяли похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин на Дне строителя раскритиковал подход властей Саратова к застройке микрорайонов
В Саратовской области к вечеру ухудшится погода
Николай Панков: Для Володина жизнь и быт студентов первичны
Спортплощадка в студгородке Саратова может появиться к октябрю
До завтра не будет работать РЭО ГИБДД по Энгельсу
Porsche с тремя детьми и водителем без прав врезался в Lada Kalina под Саратовом
В Саратовской области ищут 61-летнего мужчину с усами
Пьяный спор о мировых проблемах в Саратове стал причиной убийства гостя
Спортплощадку в студгородке Саратова будут строить с учетом мнения детей
Саратовцы стали есть меньше булок с маслом
Трамвай протаранил легковушку на Астраханской
Водитель из Балакова «сел» на два года за сбитого насмерть мужчину
В перевернувшемся на саратовской трассе ВАЗе погиб мужчина
В Вольске таксист отдал неадеквату с ножом 700 рублей