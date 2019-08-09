Молодой бомж украл из квартиры в Ершове деньги и инструменты

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-09T11:06:41+03:00

Ранее 24-летний парень уже отбывал несколько сроков за кражи и мошенничество

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В Ершовском районе Саратовской области вчера, 8 августа, полиция нашла похитителя денег и инструментов.

- 59-летний мужчина тем же утром заявил в отдел, что кто-то в период с 31 июля по 2 августа вынес из его квартиры 12,5 тыс. рублей, шуруповерт, три болгарки и сварочный аппарат, тем самым нанеся ущерб на 32,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители в ходе розыска задержали 24-летнего бомжа, ранее уже отбывавшего сроки за кражи и мошенничество.

Мужчина во всем признался. В отношении него возбудили очередное уголовное дело и частично изъяли похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU