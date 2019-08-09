Водитель из Балакова «сел» на два года за сбитого насмерть мужчину

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-09T10:31:14+03:00

Виновник ДТП разогнался на улице города до 100 км/час

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В Балакове осудили 33-летнего местного жителя Алексея. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть.

- В 17 часов 3 ноября 2018 года гражданин за рулем ВАЗ-21093 разогнался на улице Свердлова до 100 км/час. Когда 65-летний пешеход переходил дорогу, то водитель не смог вовремя остановиться и сбил его, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Нарушитель ПДД во всем признался. Его приговорили к двум годам в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU