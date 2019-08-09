2019-08-09T10:31:14+03:00
Происшествия

Водитель из Балакова «сел» на два года за сбитого насмерть мужчину

Виновник ДТП разогнался на улице города до 100 км/час
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове осудили 33-летнего местного жителя Алексея. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть.

- В 17 часов 3 ноября 2018 года гражданин за рулем ВАЗ-21093 разогнался на улице Свердлова до 100 км/час. Когда 65-летний пешеход переходил дорогу, то водитель не смог вовремя остановиться и сбил его, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Нарушитель ПДД во всем признался. Его приговорили к двум годам в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин на Дне строителя раскритиковал подход властей Саратова к застройке микрорайонов
В Саратовской области к вечеру ухудшится погода
Николай Панков: Для Володина жизнь и быт студентов первичны
Спортплощадка в студгородке Саратова может появиться к октябрю
До завтра не будет работать РЭО ГИБДД по Энгельсу
Porsche с тремя детьми и водителем без прав врезался в Lada Kalina под Саратовом
В Саратовской области ищут 61-летнего мужчину с усами
Пьяный спор о мировых проблемах в Саратове стал причиной убийства гостя
Спортплощадку в студгородке Саратова будут строить с учетом мнения детей
Саратовцы стали есть меньше булок с маслом
Трамвай протаранил легковушку на Астраханской
Молодой бомж украл из квартиры в Ершове деньги и инструменты
В перевернувшемся на саратовской трассе ВАЗе погиб мужчина
В Вольске таксист отдал неадеквату с ножом 700 рублей