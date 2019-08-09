2019-08-09T10:38:43+03:00
Происшествия

В перевернувшемся на саратовской трассе ВАЗе погиб мужчина

Еще один человек пострадал
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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На автодороге в Советском районе Саратовской области разбился автомобиль ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла между селами Золотая Степь и Александровка около восьми часов утра.

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В аварии погиб 35-летний мужчина погиб, 40-летний пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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