2019-08-09T10:19:01+03:00
Происшествия

В Вольске таксист отдал неадеквату с ножом 700 рублей

Мужчину осудили за разбой
Ольга Симонова
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В Вольске осудили 23-летнего местного жителя. Его признали виновным в разбое с применением насилия и оружия.

- В три часа ночи 10 мая мужчина вызвал такси для своей знакомой. Подойдя к автомобилю, он стал размахивать складным ножом перед лицом 35-летнего водителя и требовать деньги, а иначе — угрожал убить. Перепуганный гражданин отдал 700 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

После этого злоумышленник убежал с места, но от суда не смог. Его приговорили к году колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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