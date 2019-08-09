Саратовец напал с ножами на соседа из-за вкуса к музыке

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-09T10:04:58+03:00

Мужчины выпивали, а после один чуть не зарезал второго

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В Саратове осудили 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

- В ночь с 6 на 7 января 2019 года мужчина пил со своим 28-летним соседом в его квартире на Астраханской улице, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Во время застолья начался конфликт из-за музыкальных пристрастий. Злоумышленник с ножами в обеих руках напал на потерпевшего и ранил ему грудную клетку.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU