2019-08-09T10:07:18+03:00
Общество

Липы в Саратове погибают из-за неправильной посадки

Специалист бьет тревогу и призывает власти обратить внимание
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Жители Саратова заметили гибель саженцев лип на улицах Астраханская и Симбирская.

Пост об этом появился в группе «Типичный Саратов» в соцсети «Вконтакте». Там руководитель ландшафтной организации Ольга Колесниченко возмутилась неправильной посадкой деревьев, что привело к их гибели.

- Дохнут липы на Симбирской, решили проверить, почему? Откопали корневую шейку, нашли ее на глубине 45 см! Липа сдохла. Все остальные — кандидаты! Цена липы 12 тыс. рублей. Липа может вынести небольшое заглубление — 5-8 см, но не 45! Вообще корневая шейка при посадке должна быть на уровне (или чуть выше с учетом оседания грунта) почвы, в которую сажают, — написала Ольга Колесниченко.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Женщина уже обратилась в мэрию, а также убедила рабочих высадить хотя бы одно дерево правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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