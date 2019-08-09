Липы в Саратове погибают из-за неправильной посадки

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-09T10:07:18+03:00

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Жители Саратова заметили гибель саженцев лип на улицах Астраханская и Симбирская.

Пост об этом появился в группе «Типичный Саратов» в соцсети «Вконтакте». Там руководитель ландшафтной организации Ольга Колесниченко возмутилась неправильной посадкой деревьев, что привело к их гибели.

- Дохнут липы на Симбирской, решили проверить, почему? Откопали корневую шейку, нашли ее на глубине 45 см! Липа сдохла. Все остальные — кандидаты! Цена липы 12 тыс. рублей. Липа может вынести небольшое заглубление — 5-8 см, но не 45! Вообще корневая шейка при посадке должна быть на уровне (или чуть выше с учетом оседания грунта) почвы, в которую сажают, — написала Ольга Колесниченко.

Фото соцсетей

Женщина уже обратилась в мэрию, а также убедила рабочих высадить хотя бы одно дерево правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU