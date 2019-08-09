В Саратовской области женщина обвинила полицейских в подкидывании 5 кг марихуаны
Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу жительницы Энгельса, которая заявляла, что ее сын осужден незаконно.
- Мужчину приговорили к десяти годам и одному месяцу в колонии строгого режима за продажу 125 граммов гашишного масла, а также за хранение более 5 кг марихуаны. Суд учел, что тот частично признал вину, а также состояние его здоровья и членов семьи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Однако мать осужденного заявила, что «травку» в их квартиру подкинули правоохранители.
Проверка показала, что вина мужчины подтверждается доказательствами, которые нашли во время следствия.
Также не подтвердилось и то, что наркотики подложили.
Оснований для пересмотра дела не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU