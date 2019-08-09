За подкуп чиновницы Роспотребнадзора в Саратове бизнесмена оштрафовали на 300 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-09T09:57:13+03:00

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В Саратове вынесен приговор директору фирмы, который подкупил сотрудницу Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным и оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Суд установил, что с 2015 по 2018 год мужчина передал замначальника Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 65 тыс. рублей. За эти деньги она должна была помочь заключить договоры на проведение дератизации и дезинсекции объектов.

Размер взятки при этом соответствовал стоимости работ по контракту.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД региона.

Подсудимый полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU