За подкуп чиновницы Роспотребнадзора в Саратове бизнесмена оштрафовали на 300 тыс. рублей
В Саратове вынесен приговор директору фирмы, который подкупил сотрудницу Роспотребнадзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным и оштрафовали на 300 тыс. рублей.
Суд установил, что с 2015 по 2018 год мужчина передал замначальника Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 65 тыс. рублей. За эти деньги она должна была помочь заключить договоры на проведение дератизации и дезинсекции объектов.
Размер взятки при этом соответствовал стоимости работ по контракту.
Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД региона.
Подсудимый полностью признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU