В студгородке Саратова появится спортплощадка по благотворительному проекту Володина
Председатель Госдумы продолжает визит в Саратовскую область
.Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин продолжает визит в Саратовскую область.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 9 августа, Володин посетит улицу Шехурдина, где планируется построить открытую спортивную площадку в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы.
Объект появится в студгородке, между четвертым и пятым общежитиями СГУ.
Сейчас на территории установлены лишь футбольные ворота и кольца для игры.
ИСТОЧНИК KP.RU