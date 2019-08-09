2019-08-09T10:13:09+03:00
Общество

В студгородке Саратова появится спортплощадка по благотворительному проекту Володина

Председатель Госдумы продолжает визит в Саратовскую область
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин продолжает визит в Саратовскую область.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 9 августа, Володин посетит улицу Шехурдина, где планируется построить открытую спортивную площадку в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы.

Объект появится в студгородке, между четвертым и пятым общежитиями СГУ.

Сейчас на территории установлены лишь футбольные ворота и кольца для игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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