В студгородке Саратова появится спортплощадка по благотворительному проекту Володина

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-09T10:13:09+03:00

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин продолжает визит в Саратовскую область.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 9 августа, Володин посетит улицу Шехурдина, где планируется построить открытую спортивную площадку в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы.

Объект появится в студгородке, между четвертым и пятым общежитиями СГУ.

Сейчас на территории установлены лишь футбольные ворота и кольца для игры.

ИСТОЧНИК KP.RU