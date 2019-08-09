2019-08-09T09:03:29+03:00
Происшествия

В центре Саратова авто «скорой помощи» попало в аварию

Пострадал один человек
Ольга Симонова
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В центре Саратова вчера вечером, 8 августа, столкнулись две отечественные легковушки и машина «скорой помощи».

- ДТП случилось на пересечении улиц Большая Казачья и Чапаева. В аварию попали «Лада Приора», ВАЗ-2110 и УАЗ, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате инцидента пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф и ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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