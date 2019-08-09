Машина дорожников сгорела после столкновения с фурой под Саратовом

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-09T09:19:53+03:00

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В Саратовской области на трассе сгорел автомобиль дорожной организации.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, перед этим в машину врезалась фура, что и привело к возгоранию. При этом, по предварительной информации, водителя грузового авто зажало в салоне, ему помогали выбираться проезжавшие автомобилисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724984" frameborder="0"></iframe> Машина дорожников сгорела после ДТП с фурой.

Авария случилась на трассе между Балашовом и Калининском.

На трассе Балашов и Калининск в стоящую машину дорожных служб въехала фура.На трассе Балашов и Калининск в стоящую машину дорожных служб вьехала фура, после чего, стоящий автомобиль загорелся водителя зажало в салоне. Свидетели помогли ему выбраться и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU