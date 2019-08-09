Машина дорожников сгорела после столкновения с фурой под Саратовом
В Саратовской области на трассе сгорел автомобиль дорожной организации.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, перед этим в машину врезалась фура, что и привело к возгоранию. При этом, по предварительной информации, водителя грузового авто зажало в салоне, ему помогали выбираться проезжавшие автомобилисты.
Машина дорожников сгорела после ДТП с фурой.
Авария случилась на трассе между Балашовом и Калининском.
На трассе Балашов и Калининск в стоящую машину дорожных служб въехала фура.На трассе Балашов и Калининск в стоящую машину дорожных служб вьехала фура, после чего, стоящий автомобиль загорелся водителя зажало в салоне. Свидетели помогли ему выбраться и передали медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU