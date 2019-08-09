Воду для жителей центра Саратова и Ленинского района будут подвозить цистернами

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-09T08:53:08+03:00

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В центре Саратова и Ленинском районе — крупное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причина этого — работы на сетях для ликвидации последствий аварии.

Ориентировочно до восьми вечера не будет воды в домах на улицах Шелковичная, Симбирцева, Белоглинская, Лебедева-Кумача, Антонова, Электронная и 3-й проезд Строителей.

Для жителей организован подвоз воды. С 10:30 цистерны будут подъезжать на Шелковичную, 20/28, Симбирцева, 23/37, Рахова, 10/16, Серова, 33/37, Чемодурова, 10а, 3-й проезд Строителей, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU