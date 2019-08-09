В Балашове арестован убивший брата грибник

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-09T08:52:06+03:00

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В Балашовском районе Саратовской области арестован обвиняемый в убийстве брата.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в лесу.

Ранее сообщалось, что днем 6 августа двое братьев 54 и 55 лет отправились за грибами. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что младший оскорбил супругу старшего.

За это он поплатился жизнью — 55-летний гражданин несколько раз ударил обидчика ножом в грудь. После этого обвиняемый попытался спрятать тело, присыпав листьями, но это увидел местный житель, который сообщил в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU