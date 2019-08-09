В Балашове арестован убивший брата грибник
Мужчины поссорились в лесу
Изменить размер текста:
В Балашовском районе Саратовской области арестован обвиняемый в убийстве брата.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в лесу.
Ранее сообщалось, что днем 6 августа двое братьев 54 и 55 лет отправились за грибами. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что младший оскорбил супругу старшего.
За это он поплатился жизнью — 55-летний гражданин несколько раз ударил обидчика ножом в грудь. После этого обвиняемый попытался спрятать тело, присыпав листьями, но это увидел местный житель, который сообщил в полицию.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU