В Энгельсе просьба поделиться сигаретой привела мужчину в суд
В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину обвиняют в применении неопасного насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, вечером 29 июля гражданин, будучи нетрезвым, потребовал сигарет у двух женщин, которые стояли у продуктового магазина на улице Ломоносова в Энгельсе.
Между ними разгорелась ссора, и одна из гражданок попросила помощи у проезжавших мимо сотрудников полиции — для этого она бросилась навстречу служебному автомобилю.
Когда стражи порядка намеревались забрать дебошира в отделение, мужчина ударил одного из полицейских кулаком по лицу, а ногой — по руке. После этого нарушитель попытался сбежать, но был задержан.
Мужчина полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU