2019-08-09T08:50:05+03:00
Происшествия

В Энгельсе просьба поделиться сигаретой привела мужчину в суд

Гражданин напал на полицейского, который встал на защиту женщин
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину обвиняют в применении неопасного насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 29 июля гражданин, будучи нетрезвым, потребовал сигарет у двух женщин, которые стояли у продуктового магазина на улице Ломоносова в Энгельсе.

Между ними разгорелась ссора, и одна из гражданок попросила помощи у проезжавших мимо сотрудников полиции — для этого она бросилась навстречу служебному автомобилю.

Когда стражи порядка намеревались забрать дебошира в отделение, мужчина ударил одного из полицейских кулаком по лицу, а ногой — по руке. После этого нарушитель попытался сбежать, но был задержан.

Мужчина полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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