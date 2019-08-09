Саратовская школьница доставит флаг Саратовской области на Северный полюс

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-09T08:29:34+03:00

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Школьница из Саратова Дарья Игонина отвезет флаг Саратовской области на Северный полюс.

Как сообщили «КП-Саратов» в Информационном центре по атомной энергетике, учащаяся 11-го класса школы №94 Дарья Игонина и 11-классник гимназии №2 Владислав Карнаухов стали участниками тематического рейса-экспедиции, который состоится 13-22 августа.

Министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов вручил Дарье флаг Саратовской области

- Мы с нетерпением будем ждать возвращения ее с впечатлениями, видеоработами и надеемся, что она поделится полученной информацией, знаниями и навыками со многими ребятами города и области, — отметил Абросимов.

Всего на Северный полюс отправятся 68 подростков из разных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU