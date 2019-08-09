Саратовская школьница доставит флаг Саратовской области на Северный полюс
Школьница из Саратова Дарья Игонина отвезет флаг Саратовской области на Северный полюс.
Как сообщили «КП-Саратов» в Информационном центре по атомной энергетике, учащаяся 11-го класса школы №94 Дарья Игонина и 11-классник гимназии №2 Владислав Карнаухов стали участниками тематического рейса-экспедиции, который состоится 13-22 августа.
Министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов вручил Дарье флаг Саратовской области
- Мы с нетерпением будем ждать возвращения ее с впечатлениями, видеоработами и надеемся, что она поделится полученной информацией, знаниями и навыками со многими ребятами города и области, — отметил Абросимов.
Всего на Северный полюс отправятся 68 подростков из разных регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU