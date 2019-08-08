Погибла еще одна пострадавшая в ДТП на Песчано-Уметском тракте

СЕГОДНЯ 21:31 2019-08-08T21:31:41+03:00

Женщина скончалась по пути в больницу

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Число жертв страшной аварии на Песчано-Уметском тракте под Саратовом выросло до трех.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», скончалась госпитализированная женщина.

По предварительной информации, она умерла в карете «скорой помощи», несмотря на реанимационные мероприятия.

Таким образом, в аварии с битумовозом погибли три женщины. Еще два человека – мужчина и девятилетняя девочка – госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU