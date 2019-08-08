СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-08T16:56:54+03:00

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Во время визита в Вольск Саратовской области председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил местный лицей.

Благодаря его поддержке будет построен новый корпус на 150 ученических мест. Сейчас лицеи размещается в четырехэтажном здании 1938 года построи ки. Школьники – 574 человека – учатся в две смены. С 2006 года в образовательном учреждении отсутствует спортзал, занятия физкультурои проводятся на базе других учреждении . Последнии капремонт здания проводился в 2006 году, также при поддержке Вячеслава Володина.

В будущем корпусе, кроме учебных классов, будут размещаться спортивные залы: большой (288 кв. м) и малый (144 кв. м), а также зоны для отдыха детеи . Рядом с корпусом планируется построить футбольное поле, установить уличные тренажеры.

Вячеслав Володин отметил, что реконструкция должна и затронуть действующее здание.

ИСТОЧНИК KP.RU