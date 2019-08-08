Саратовцам советуют купаться только в «Городских песках»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-08T16:43:26+03:00

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Саратовцев предупредили о трагических последствий купания в неположенных местах.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, единственный пляж, который по состоянию, санитарно-эпидемиологическим требованиям, дну и барельефу подходит — это «Городские пески».

Если освежиться в другом месте, вы рискуете попасть в статистику 9-12 человек, которые тонут каждый купальный сезон по разным причинам.

Эти люди купались в небезопасных водоемах, большинство их них были нетрезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU