Саратовцам советуют купаться только в «Городских песках»
Пляж соответствует требованиям безопасности
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Саратовцев предупредили о трагических последствий купания в неположенных местах.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, единственный пляж, который по состоянию, санитарно-эпидемиологическим требованиям, дну и барельефу подходит — это «Городские пески».
Если освежиться в другом месте, вы рискуете попасть в статистику 9-12 человек, которые тонут каждый купальный сезон по разным причинам.
Эти люди купались в небезопасных водоемах, большинство их них были нетрезвыми.
ИСТОЧНИК KP.RU