2019-08-08T16:31:29+03:00
Общество

70% мероприятий выполнено по подготовке коммуникации ООО «КВС» к осенне-зимнему периоду

Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает подготовку коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. С момента окончания отопительного сезона ООО «КВС» проводит ряд мероприятий по замене коммуникаций, ремонту пожарных гидрантов, капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей, ремонту колодцев, утеплению водоразборных колонок и т. д. На данный момент ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» выполнили 70% мероприятий по подготовке коммуникации к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Ремонт и модернизация водокомплекса позволяют минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций в сезон низких температур и поддерживать качество поставляемого абонентам ресурса, что является приоритетной задачей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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