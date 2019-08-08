В Саратове парень украл у ребенка велосипед

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-08T16:14:20+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу велосипеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 августа с заявлением обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный унес из подъезда на улице Энтузиастов велосипед ее 15-летней дочери.

По подозрению в краже задержан 22-летний рецидивист, у которого изъяли двухколесный транспорт, а самого парня отправили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU