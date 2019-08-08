В Саратове парень украл у ребенка велосипед
Юношу поймали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу велосипеда.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 августа с заявлением обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный унес из подъезда на улице Энтузиастов велосипед ее 15-летней дочери.
По подозрению в краже задержан 22-летний рецидивист, у которого изъяли двухколесный транспорт, а самого парня отправили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU