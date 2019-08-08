Николай Панков: Проекты Володина улучшают жизнь людей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-08T16:27:01+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с учителями и родителями учеников лицея в Вольске.

- Вольский лицей — один из старейших в городе. Здание добротное, еще довоенной постройки. Спикер Володин постоянно встречается с учителями района, обсуждает проблемы. Помогал с капремонтом здания. Теперь ставит вопрос, чтобы у лицея был свой спортзал, а все ученики занимались в первую смену.

Сейчас занятия физкультурой проходят в других учреждениях. Это неудобно. Зимой детям надо тепло одеваться, а после занятий разгоряченными идти по холоду. У спикера подход другой — чтобы в школах было все необходимое для обучения детей по современным стандартам. И много его проектов предусматривает возведение пристроек к школам, если там нет спортивного или актового зала, не хватает кабинетов. А в селе Белогорном Вольского района была возведена пристройка, где в комфортных условиях могут жить дети, оставшиеся без родителей.

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Володин обсудил с учителями, родителями проект пристройки. Кстати, ученики с удовольствием занимаются в ледовом дворце, построенном по проекту спикера. Предложили внести изменения — не два спортзала в пристройке, а спортзал и бассейн, чтобы дети учились плавать. Также здесь будут учебные классы и зоны отдыха. Учителя отмечают — это не только улучшит условия занятий, но и позволит набирать по три параллели вместо двух. Сегодня школа не вмещает всех желающих, в центре она очень востребована. А скоро неподалеку поселятся молодые врачи в реконструированном здании бывшего роддома. Их дети тоже смогут учиться в лицее. Вот так проекты спикера улучшают жизнь людей.

Помочь всегда спикер готов. А район должен обеспечивать сроки сдачи и качество работ. Уже нужно уходить от привычек просить одну сумму, а достраивать по другой — более высокой цене. Как с жильем для врачей, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU