Арестован неудавшийся насильник из Балакова

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-08T16:15:14+03:00

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Арестован 35-летний мужчина, которого обвиняют в нападении на женщину в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданину предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее «Комсомолка» писала, что в ночь на 5 августа 30-летняя потерпевшая вместе с подругой отдыхала в развлекательном заведении. Один из посетителей, 35-летний мужчина, начал с ней флиртовать, а потом, несмотря на то, что она ему отказала, увязался за ней до дома.

Перед входом в подъезд он напал на женщину, повалил и попытался снять с нее нижнее белье. Подруга начала оттаскивать злоумышленника, а жертве в тот момент удалось позвонить домой и позвать на помощь. После этого насильник сбежал.

Гражданина задержали по горячим следам. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU