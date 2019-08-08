В Саратове 148 работников «Сартехинвентаризации» получили 5 млн рублей зарплатного долга

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-08T16:12:20+03:00

Люди не видели денег два месяца

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Прокуратура Саратовской области выявила нарушения соблюдения требований трудового законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что ГУП «Сартехинвентаризация» своевременно не выплачивала зарплату 148 сотрудникам предприятия за апрель и май 2019 года.

Сумма задолженности составила 5 млн. рублей.

Руководитель организации получил представление, кроме того, в отношении юридического лица за совершенное вновь административное правонарушение. Виновник выплатил 20 тыс. рублей штрафа.

Прокуратура области внесла представление в адрес вице-губернатора по факту бездействия учредителя предприятия — комитета по управлению имуществом Саратовской области, которое рассмотрено и удовлетворено. Председателю объявлено предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU