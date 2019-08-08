В Саратове у мужчины из банкомата вынули 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-08T15:44:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Волжского района раскрыла кражу у 39-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 июля он зашел в гипермаркет на Молодежной улице и оставил в банкомате 5 тыс. рублей. Деньги лежали без присмотра, а кто-то подошел и забрал их.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 28-летний безработный мужчина. Он признался, что потратил деньги на себя и отправился ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU