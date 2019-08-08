В Саратове у мужчины из банкомата вынули 5 тыс. рублей
Задержан вор
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 39-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 июля он зашел в гипермаркет на Молодежной улице и оставил в банкомате 5 тыс. рублей. Деньги лежали без присмотра, а кто-то подошел и забрал их.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 28-летний безработный мужчина. Он признался, что потратил деньги на себя и отправился ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU