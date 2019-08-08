2019-08-08T16:06:30+03:00
Общество

Саратовцев приглашают пройти обучение в Московской и Санкт-Петербургской академиях СКР

Набор ведется из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Екатерина Семенова
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СУ СКР по Саратовской области продолжает набор граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для приема на обучение в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, срок обучения составляет пять лет.

Слушателей готовят на опыте передовой отечественной, зарубежной следственной практики. В дальнейшем предполагается замещение должностей следователей в следственных органах СКР.

Для участия в отборе необходимо обратиться до 30 августа 2019 года в отдел кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области (вторник, пятница, с 15 до 17 часов), по адресу: город Саратов, улица Е. Ф. Григорьева, 30, тел.: 8(8452) 74-14-56.

По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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