В Саратове двое подростков ограбили женщину

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-08T15:37:10+03:00

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В Кировском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих 17-летних юношей. Их обвиняют в групповом грабеже.

- Вечером 15 мая двое подростков, которым на тот момент было 16 лет, гуляли. Около дома №46 по 2-му Магнитному проезду они увидели 46-летнюю женщину, которая шла домой. Одному из парней пришла в голову идея вырвать у нее сумку, второй согласился, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После преступления ребята убежали, их добычей стал телефон и деньги, тем самым потерпевшей был причинен ущерб на сумму 6 тыс. рублей.

Женщина пошла в полицию, и правоохранители оперативно настигли малолетних злоумышленников.

Во время следствия ребята сознались во всем и возместили ущерб.

Уголовное дело в отношении них было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU