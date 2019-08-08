Саратовский шахматист взял бронзу Кубка Анатолия Карпова

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-08T16:00:37+03:00

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С 29 июля по 7 августа в Екатеринбурге, в рамках международного фестиваля «Евразия опен-2019» на призы СКБ Контур, проходил Кубок чемпиона мира А. Е. Карпова.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, это состязание является этапом детского Кубка России в возрастных категориях до 9, 11, 13 и 15 лет среди мальчиков и девочек.

Турнир собрал 483 юных шахматиста. Бронзовую награду получил саратовский спортсмен Серафим Бунин.

В этой категории выступали 90 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU