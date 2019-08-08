Дом для молодых врачей в Вольске могут не сдать в срок
В Вольск Саратовской области сегодня, 8 августа, прибыл с визитом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он осмотрел здание бывшего роддома.
Сейчас там идет реконструкция, после которой в здании появится дом для молодых врачей.
По словам Вячеслава Володина, будет также обустроена прилегающая территория.
Спикер поинтересовался, какие проблемы возникают и хватает ли финансирования. На невразумительный ответ проектировщика и подрядчика он раскритиковал такое отношение к работе.
- Деньги были выделены, исходя из суммы, которую вы запросили, — заявил Володин, — Делайте экспертизу и расчеты заново.
При этом срок сдачи объекта может быть перенесен с ноября на следующий год.
ИСТОЧНИК KP.RU