Дом для молодых врачей в Вольске могут не сдать в срок

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-08T15:49:19+03:00

Выяснилось, что строителям не хватает средств

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В Вольск Саратовской области сегодня, 8 августа, прибыл с визитом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он осмотрел здание бывшего роддома.

Сейчас там идет реконструкция, после которой в здании появится дом для молодых врачей.

По словам Вячеслава Володина, будет также обустроена прилегающая территория.

Спикер поинтересовался, какие проблемы возникают и хватает ли финансирования. На невразумительный ответ проектировщика и подрядчика он раскритиковал такое отношение к работе.

- Деньги были выделены, исходя из суммы, которую вы запросили, — заявил Володин, — Делайте экспертизу и расчеты заново.

При этом срок сдачи объекта может быть перенесен с ноября на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU