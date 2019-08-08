За три года приставам удалось снести незаконное кафе под Гусельским мостом

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-08T15:05:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове будет снесено кафе под Гусельским мостом.

Предполагается, что избавиться от незаконного строения удастся к середине августа, хотя приставы занимаются проблемой с 2016 года.

При этом принудительный снос обойдется федеральному бюджету в 5 млн рублей.

Всего в Саратове судебным приставам необходимо до конца года снести 31 незаконную постройку. Еще восемь уже демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU