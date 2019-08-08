За три года приставам удалось снести незаконное кафе под Гусельским мостом
Принудительный снос обойдется в 5 млн рублей
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В Саратове будет снесено кафе под Гусельским мостом.
Предполагается, что избавиться от незаконного строения удастся к середине августа, хотя приставы занимаются проблемой с 2016 года.
При этом принудительный снос обойдется федеральному бюджету в 5 млн рублей.
Всего в Саратове судебным приставам необходимо до конца года снести 31 незаконную постройку. Еще восемь уже демонтированы.
ИСТОЧНИК KP.RU