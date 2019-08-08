Под Саратовом пунктуальный вор велосипеда попался на хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-08T14:55:18+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего рецидивиста, на момент преступления имеющего две непогашенные судимости. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти, краже и незаконном хранении наркотиков.

- Житель Базарного Карабулака пил 7 мая в селе Хватовка. Посмотрев на часы, мужчина понял, что время позднее, а ему дома надо быть вовремя, так как он находится под административным надзором. Будучи ответственным, он угнал у кладбища оставленный велосипед и помчался домой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Так как мужчина сел за руль пьяным, то в скором времени упал. В этот момент его заметили полицейские, которые как раз ехали по вызову о хищении велосипеда.

Когда выяснили, что двухколесный транспорт украл именно тот мужчина, ему предложили проехать в отдел. Расстроенный подозреваемый отказался, схватил велосипед и попытался его разбить, уронив с высоты своего роста.

Присутствовавший на месте начальник отдела МВД РФ «Базарно-Карабулакский» попросил мужчину не буянить, а в ответ получил от рецидивиста матерщину.

Ровно через месяц, 7 июня, рецидивист собрал на окраине Базарного Карабулака растительный наркотик и сложил его в два пакета, а по пути домой снова встретил полицейских с того же отдела.

В участке правоохранители изъяли трофей и провели исследование вещества.

Во время следствия мужчина признался во всех деяниях. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU